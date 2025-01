Visita à Academia da Cerveja é uma experiência única para celebrar o aniversário de SP

No dia 25 de janeiro, São Paulo comemora seus 471 anos, e, entre os inúmeros lugares para visitar em celebração à cidade, um se destaca especialmente para os amantes de cerveja. Gratuita e educativa, a visita à Academia da Cerveja — espaço criado pela Ambev para fortalecer a cultura cervejeira no Brasil — é a programação perfeita para quem quer aproveitar o dia aprendendo mais sobre a produção da bebida, ter acesso a ingredientes in natura, como o lúpulo, e ainda viver a experiência única de beber um gole direto do tanque.

Localizada em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, Pinheiros, a Academia da Cerveja recebe com entusiasmo o público paulistano e visitantes para explorar uma nanocervejaria no coração da cidade, ajudando a fortalecer ainda mais o ecossistema cervejeiro, com foco no conhecimento e na inclusão.

A Academia não funciona aos sábados, mas é a escolha ideal para quem já tem compromissos no feriado e busca uma programação especial para a tão aguardada sexta-feira. Para aqueles que não podem se deslocar até o local, há a opção de aproveitar os diversos cursos gratuitos, online e com certificação disponíveis no site.

Serviço:

Visita à Academia da Cerveja

Endereço: R. Mourato Coelho, 560.

Funcionamento: Segunda à Sexta: 08h às 19h. Atendimento ao Público: 14h às 16h

Mais informações: www.academiadacerveja.com

Acesso aos cursos: Link