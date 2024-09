Visit Iguassu apresenta balanço das ações realizadas em 2024

O Visit Iguassu realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para apresentar o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2024. O encontro realizado na terça-feira, 17, destacou o trabalho consistente e estratégico da entidade para promover o Destino Iguaçu e gerar oportunidades de negócios aos seus 120 associados e parceiros.

Ao longo do ano, o Visit Iguassu vem atuando em diversas frentes, com iniciativas nas áreas de Visitors, Eventos, Comunicação e Marketing e Relacionamento com o Associado, além de assumir um importante papel em atendimento às demandas da Gestão Integrada do Turismo, sendo a instituição responsável por realizar projetos de interesse comum na área de promoção e marketing, que atendo o Destino como um todo e fortalece a união entre as iniciativas públicas e privadas.

Durante o encontro, foi destacado o impacto positivo da atuação do Visit Iguassu em importantes ações que fomentam o turismo de lazer e de eventos para a cidade e região trinacional.

No total, de janeiro a agosto, foram realizadas 43 ações de mercado focadas na atração de turistas de lazer. Dentre as ações foram realizados 11 workshops em diversas cidades brasileiras e cinco workshops internacionais, em países como Uruguai, Chile e Argentina, além de atuar em feiras de turismo nacionais e internacionais. Essas iniciativas, somadas a quatro webinars focados no mercado dos Estados Unidos, permitiram o treinamento de 3.123 agentes de viagens, tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, 11 famtours foram apoiados, contemplando 196 agentes de viagens de países como Argentina, Chile e Peru que conhecerem o Destino Iguaçu.

Já o setor de Eventos foi responsável pela captação de 21 eventos que ocorrerão até o ano de 2028, envolvendo mais de 23,3 mil participantes e gerando um impacto econômico estimado em R$ 122,3 milhões para a região. Além disso, 22 eventos receberam apoio ao longo do ano, e 13 novos eventos estão em fase de captação. O processo de captação é de médio e longo prazos, sendo que já existem prospecção de eventos previstos para ocorrer em 2032.

Na área de Comunicação e Marketing, as campanhas digitais atingiram números competitivos. As ações no Instagram, por exemplo, alcançaram 3,4 milhões de contas, resultando em um aumento de 10 mil novos seguidores de forma orgânica, totalizando 53,8 mil seguidores até agosto de 2024. Ao todo, as campanhas de marketing digital impactaram mais de 18,9 milhões de pessoas. O valor estimado da mídia espontânea gerada pelas ações de comunicação chegou a R$ 153,1 milhões, demonstrando a força da promoção do destino.

Ainda foram apresentadas as ações contempladas para acontecer entre setembro e dezembro, que somam mais 17 ações para o mercado de lazer, 11 ações focadas na captação de eventos e 22 ações de comunicação e marketing. O destaque é para uma campanha de mídia que será veiculada no mês de outubro, contemplando comerciais de TV, Informe Publicitário e Mídia Digital, nos potenciais mercados nacionais emissores de turistas para o Destino Iguaçu. A ação é conjunta e atende as demandas da Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu.

“Entre janeiro e agosto, atingimos várias das metas traçadas para o ano, mas isso não significa que vamos parar, pelo contrário, toda a equipe técnica está empenhada em entregar os melhores resultados para consolidar e manter o Destino Iguaçu em evidência”, completou a diretora-executiva do Visit Iguassu, Elaine Tenerello.

As ações e resultados apresentados foram bem recebidos pelos associados presentes. “Foi fantástico chegar aqui ver tantas ações sendo feitas e fiquei impressionado, pois isso dá força e traz assim uma sensação de que tudo vai dar certo”, disse Alessandro Neumann, da Neumann Operadora de Receptivo.

Mais voos

Um ponto de reflexão apontado na Assembleia diz respeito ao cenário aéreo que apresentou um crescimento de apenas 4% em comparação com o mesmo período de 2023, com uma taxa de ocupação média de 83%. Na avaliação do presidente do Visit Iguassu, Jaime Mendes, esse é o principal gargalo e traz prejuízos para o turismo local. “Temos feito todos os esforços conjuntos para aumentar o número de voos. Parceira do Visit Iguassu e da Gestão Integrada do Turismo, a CCR Aeroportos está investindo na reforma e estruturação do aeroporto e também vem pleiteando a atração de novos voos junto às companhias aéreas, no entanto, não há nenhuma solução a curto prazo”, lamentou Jaime.

“O Visit se diferencia por conta da sua gestão bastante profissional, atenta e cuidadosa e, de fato, temos potencial para trazer mais turistas, assim como temos capacidade de entregar produtos e experiências inigualáveis, porém, precisamos trazer mais voos para a Foz do Iguaçu”, observou o gerente geral do Sanma Hotel, André Terrengui.

Planejamento de 2025

Com a aproximação do final do ano, a equipe executiva do Visit Iguassu já começa a estruturar o planejamento de 2025. Durante a assembleia, foi divulgado o calendário de reuniões setoriais, que ocorrerão em outubro, e que serão essenciais para a construção do plano de ações do próximo ano. Esses encontros contarão com a participação dos associados, que desempenham um papel crucial na elaboração de um planejamento colaborativo, responsável e eficiente.