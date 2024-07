Visionários, Henrique e Juliano investem em startup de música

Sempre atentos ao mercado, a dupla é conhecida não só pelo sucesso como artista, mas também por investimentos rentáveis e bem administrados. Depois de uma criteriosa análise decidiram investir, juntamente com outros empresários, 35 milhões em uma startup brasileira de música a Strm. O investimento faz parte de um movimento coordenado para a solidificação no Brasil e, principalmente, para a expansão global nos mais de 13 países nos quais a Startup já possui usuários.

A dupla sertaneja Henrique & Juliano abre várias frentes de investimento, a Strm é a primeira startup a despertar interesse dos irmãos, vale ressaltar que os artistas terão participação como investidores e, na medida do possível, irão colaborar com a expertise que adquiriram ao longo da carreira.

Sobre Henrique & Juliano

Os irmãos tocantinenses podem ser considerados como um case de sucesso na música, na vida pessoal e nos negócios. Ao mesmo tempo que se tornaram a dupla sertaneja mais ouvida do país, preservam a privacidade familiar, são avessos a superexposição e ostentação. Acompanham os negócios de perto, além de administrar a

própria carreira, fundaram a 2M e fazem gestão de outros artistas, de segmentos diversos. Na pecuária se destacam com criatório focado em melhoramento genético na Fazenda Terra Prometida, na indústria o investimento foi na cervejaria JALAPA. E finalmente a 2M Participações, criada para investimentos em modelos de negócios prontos, como é o caso da Strm.

Quando dizemos que Henrique & Juliano estão sempre um passo à frente temos de visualizar a percepção que eles têm dos negócios. Na música, foram um dos primeiros artistas a se atentar ao crescimento da era digital. Voltaram seus olhares para o YouTube bem cedo, isso fez com que fossem os primeiros artistas brasileiros a bater o primeiro bilhão de visualizações. E por aí seguem, criando, empreendendo e inovando.

Sobre a Strm

A Strm é uma Music Fintech brasileira com participação de players como a americana Tompkins Venture, e .vem se consolidando no mercado como uma grande gravadora de bolso, desenvolvendo carreiras artísticas musicais, através de recomendações por inteligência artificial e acesso a recursos financeiros, preservando a liberdade e autonomia do artista independente.

Um dos principais diferenciais da startup é oferecer acesso automatizado a adiantamentos que vão de R$ 1 mil a R$ 1 milhão. Desta forma artistas independentes do mundo inteiro, com faturamento anual nas plataformas digitais de pelo menos R$ 1.000, podem acessar esse investimento e utilizar toda a inteligência da Strm para obter recomendações personalizadas sobre como avançar em suas carreiras.

Se você é um artista e quer saber se você está elegível, basta acessar o site da empresa (strmmusic.ai) e fazer uma simulação para entender se você tem as características necessárias para obter recursos financeiros e acesso a toda a inteligência da Strm.