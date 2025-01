Viroses: riscos e prevenções durante o verão

Toda infecção provocada por um vírus é classificada como virose. Essas condições podem afetar diversas áreas do organismo e se manifestar de diferentes formas, incluindo infecções respiratórias como gripes e resfriados, além de hepatites virais e herpes. No entanto, é durantes os meses de verão que as viroses são frequentemente associadas a infecções gastrointestinais, especialmente nas regiões litorâneas.

No litoral paulista, a transmissão das viroses, particularmente aquelas que resultam em surtos sazonais, está frequentemente relacionada ao consumo de água ou alimentos contaminados por fezes. A falta de higiene adequada das mãos antes das refeições ou na preparação dos alimentos é um fator crucial que contribui para essa contaminação.

Os principais responsáveis pelas viroses são o rotavírus e o adenovírus, que apresentam alta capacidade de transmissão. A via de contágio é fecal-oral, e o tratamento se concentra principalmente no alívio dos sintomas, com ênfase especial na prevenção da desidratação, uma vez que a diarreia pode resultar em significativa perda de líquidos.

A manutenção de práticas rigorosas de higiene é vital para evitar esses problemas. Em uma entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, a infectologista Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas, ressaltou a importância de lavar as mãos antes das refeições e adotar precauções adicionais ao consumir alimentos na praia. “Devemos ter atenção com a água que ingerimos e o gelo utilizado em bebidas e sucos, pois existe sempre o risco de consumirmos líquidos contaminados”, alertou.

Além disso, ao considerar atividades como o mergulho, é essencial verificar a qualidade das praias. A especialista destacou que a sobrecarga do sistema de esgoto pode levar a um aumento nos casos de virose. “Ingerir água do mar durante mergulhos ou brincadeiras na praia eleva o risco de gastroenterite“, afirmou Rosana.

Rosana também enfatizou a diferença entre praias adequadas e inadequadas para banho em termos de contaminação hídrica. “Neste período do ano, com o aumento no fluxo de pessoas nas áreas litorâneas, é comum que a infraestrutura de esgoto não suporte a demanda, resultando em muitas situações onde o esgoto chega ao mar“, concluiu.