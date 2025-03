Virginia Rosa faz show gratuito no quintal do Sesc Ipiranga

No dia 15/3, às 16h, o Sesc Ipiranga recebe o show Com Sorrisos: Virgínia Rosa Canta Paulo Vanzolini. Acompanhada de um trio, em apresentação única e gratuita, a cantora faz apresentação no final de semana de encerramento da exposição que homenageia Paulo Vanzolini, zoólogo e compositor de clássicos como Roda e Volta por cima.

A convite do próprio Vanzolini, em 2003, Virgínia participou da antologia Acerto de Contas cantando “Chorava no Meio da Rua”, “Sorrisos”, “Inveja” e “Valsa Sem Fim”. Neste show, a cantora interpreta composições de Vanzolini como “Cuitelinho”, “Volta por Cima”, “Volta Depressa”, “Boca da Noite” e “Ronda”.

Virginia Rosa, nasceu e cresceu em São Paulo – mais exatamente no bairro da casa verde alta, zona norte de São Paulo. A influência musical veio de casa, além da mãecantarolando, ouvia de Elizeth Cardoso à música sertaneja, seu pai, que quando jovem tocava sopro em banda de coreto, tinha sempre um violão à mão e gostava de ficar cantando com as filhas.

A atividade faz parte do encerramento da exposição 100 Anos de Paulo Vanzolini: o cientista boêmio, em cartaz no Sesc Ipiranga até 16/3. Zoólogo de formação, Vanzolini começou a compor nos anos 1940, tendo suas canções gravadas por grandes intérpretes da música brasileira, como Inezita Barroso, Maria Bethânia, Paulinho da Viola, dentre outros. Em suas letras, a metrópole, seus encantos e desencantos são personagens constantes.

Ficha técnica:

Voz: Virgínia Rosa

Direção musical, arranjos e teclados: Ogair Júnior

Contrabaixo: Robertinho Carvalho

Bateria e percussão: Ramon Montagner

Técnico de som: Kiko Carbone

Direção geral: Fernando Cardoso

Serviço:

Música | Virgínia Rosa – com Sorrisos: Virgínia Rosa Canta Paulo Vanzolini

Dia: 15/3, sábado 16h

Quintal. Livre.

Duração: 75 minutos.

Grátis.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000