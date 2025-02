Banda Black Pantera faz show no Sesc Ipiranga

Nos dias 1 e 2/3, sábado, às 20h e domingo, 18h, a banda Black Pantera apresenta as músicas de seu quarto álbum de estúdio, “Perpétuo”, em show no Sesc Ipiranga. Com letras sempre fortes e contundentes, a banda reafirma sua bandeira antirracista enquanto demonstram a força e o peso de seu som, um crossover de rock, punk, hardcore, funk e metal.

Expandindo o som e agregando mais estilo, sem perder a identidade, Black Pantera traz novidades: ao acrescentar instrumentos de percussão, a banda se aproxima de seus laços ancestrais, dialogando cada vez mais com a estética tribal, entregando em ritmo e poesia um álbum afro-latino, um chamado à união. Isso é bastante perceptível em faixas como “Provérbios”, na qual cantam o refrão em espanhol. A ancestralidade é o cerne desse disco, que foi gravado em 14 dias no Estúdio Tambor, no Rio de Janeiro.

Formado pelos irmãos Charles Gama (vocal e guitarra) e Chaene da Gama (baixo e vocal), junto a Rodrigo Pancho (bateria), o Black Pantera surgiu em 2014, em Uberaba-MG. Seu primeiro álbum, “Project Black Pantera”, foi lançado no ano seguinte, recebendo excelente repercussão da imprensa. Em 2024 a banda recebeu o prêmio APCA de Melhor Música com “Tradução”. A relevância do grupo também se estendeu ao campo educacional, sendo amplamente referenciado por estudantes em suas redações do ENEM naquele ano.

Serviço:

Música | Black Pantera

com Perpétuo

Dias 1 e 2/3, sábado 20h e domingo 18h.

Teatro. 12 anos.

Duração: 90 minutos.

Valores: R$60,00 (inteira), R$30,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$18,00 (credencial plena).

Ingressos: disponíveis a partir de 18/2 às 17h no portal , ou a partir de 19/2 às 17h, presencialmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000