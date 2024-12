Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram o Natal em ensaio fotográfico especial com os filhos

Com a aproximação das festividades natalinas, Virginia Fonseca e Zé Felipe prepararam um ensaio fotográfico especial ao lado de seus filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Nesta segunda-feira (23), o casal compartilhou em suas redes sociais um álbum repleto de imagens que capturam a essência do Natal, com uma árvore ornamentada ao fundo e trajes coordenados para a ocasião.

Em seus stories no Instagram, Virginia exibiu os bastidores do ensaio e expressou sua opinião sobre a tradição: “Acho fofo foto de Natal com a família, me julguem! Amo ser brega”. A declaração reflete o clima descontraído e divertido da família durante os preparativos.

A produção fotográfica destacou as crianças, que brilharam nas imagens, acompanhadas de uma legenda carinhosa dos pais que enfatizava a importância do amor e da união familiar: “Natal está chegando e já estamos no clima!!! Família, amor e paz ❤️ Não quero nada mais do que isso para finalizar 2024 e entrar em 2025!!! Obrigada, Deus, por tudo. Toda honra e glória a Ti, Senhor”.

O post rapidamente atraiu uma avalanche de comentários positivos. Amigos e seguidores parabenizaram o casal pelo lindo registro familiar. Lucas Guedes expressou seu carinho: “Que Deus continue abençoando vocês sempre”, enquanto Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, destacou: “Amo muito! Que Deus proteja sempre essa família linda”.

Além disso, Virginia também recentemente celebrou um marco significativo em sua carreira nas redes sociais. No dia 18 de dezembro, ela realizou uma festa extravagante em São Paulo para comemorar a conquista de 50 milhões de seguidores no Instagram. O evento contou com a presença de diversos amigos famosos e familiares, além de uma apresentação do artista Pedro Sampaio.

O ensaio natalino da família promete ser mais um capítulo encantador na história pública dos influenciadores digitais, que continuam a compartilhar momentos especiais com seus seguidores.