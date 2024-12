Virginia Fonseca celebra 50 milhões de seguidores com festa luxuosa

Alcançar a impressionante marca de 50 milhões de seguidores no Instagram é um feito notável, e a influenciadora Virginia Fonseca não deixou essa conquista passar em branco. Na noite de quarta-feira, dia 18, ela organizou uma festa requintada na Casa Fasano, um dos locais mais sofisticados de São Paulo, para comemorar o marco significativo.

A celebração teve início após às 22h e trouxe ao palco seis atrações musicais de renome, incluindo artistas populares como Nattanzinho e Pedro Sampaio, além de Zé Felipe, esposo da influenciadora. O evento atraiu atenção não apenas pela presença dos convidados, mas também pela grandiosidade da decoração.

A ornamentação da festa foi projetada por Tana Lobo, que já havia trabalhado em outras celebrações de Virginia, como o mesversário do filho José Leonardo. Segundo Cristal Lobo, que também faz parte da equipe de decoração, o ambiente foi transformado em um verdadeiro “cubo de ouro”, com uma decoração predominantemente dourada. “Gente do céu, vocês não tão entendendo a transformação que a casa de festas recebeu”, afirmou Cristal.

Um dos elementos marcantes da festa foi um corredor espelhado dourado, onde brincadeiras entre amigos indicavam que apenas convidados especiais poderiam acessá-lo. Além disso, um busto gigante dourado recebeu os convidados na entrada do evento. O piso espelhado refletia frases inspiradoras projetadas no teto, como “Toda honra e glória a Deus” e “2025 é nosso”, contribuindo para a atmosfera vibrante da celebração.

O planejamento da decoração envolveu cerca de 94 horas de trabalho para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Virginia também fez um apelo aos convidados para que se vestissem com roupas que refletissem brilho e elegância, visando transformar o ordinário em algo extraordinário.

A influenciadora ofereceu convites a alguns de seus seguidores maiores de 18 anos através de um sorteio promovido pela Talismã Digital, empresa do sogro Leonardo. As atrações musicais da noite incluíram o grupo Menos é Mais, DJ John, Nattanzinho, a famosa dupla Matheus & Kauan e Zé Felipe. A cantora Naiara Azevedo também esteve presente entre os convidados.