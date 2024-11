Virginia Fonseca bloqueia Zé Felipe no WhatsApp e revela tudo no “Sabadou”

A apresentadora Virginia Fonseca revelou um episódio curioso envolvendo seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, durante o programa “Sabadou”, transmitido pelo SBT no último sábado (2 de novembro). Durante a atração, a influencer compartilhou que bloqueou seu marido no WhatsApp após uma discordância sobre compromissos familiares.

O incidente foi mencionado quando o ator Marcos Pasquim, um dos convidados do quadro “Se Beber, Não Fale”, perguntou sobre a última discussão que Virginia teve através do aplicativo de mensagens. Ela explicou que a divergência não chegou a ser uma discussão acalorada, mas resultou no bloqueio do cantor.

Virginia detalhou que havia combinado com Zé Felipe um almoço na casa dos pais dele. No entanto, após sair cedo para compromissos na Talismã Digital, o cantor alterou seus planos sem informá-la, indo diretamente para a casa de seus pais. A apresentadora esperava almoçar com ele antes de irem juntos ao local ou se encontrarem diretamente lá. O desencontro ocorreu porque o artista não comunicou a mudança de planos, mesmo tendo tempo suficiente durante o trajeto.

A situação foi agravada pelo fato de que Virginia foi informada da alteração por meio da assessora de Zé Felipe, em vez dele próprio. Isso levou a influenciadora a bloquear o marido no WhatsApp por duas semanas, embora o casal continuasse conversando pessoalmente.

Virginia concluiu relatando que as comunicações via WhatsApp passaram a ser mediadas pela assessora do cantor durante esse período, mas assegurou que as interações face a face permaneceram tranquilas. O episódio chamou atenção pela forma descontraída e reveladora como foi abordado no programa, refletindo os desafios cotidianos enfrentados por casais famosos.