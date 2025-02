“Virado à Paulista” traz samba e poesia para o Largo do Rosário

A apresentação acontece na última sexta de fevereiro, dia 28, a partir de 16h, no Largo do Rosário, região central de Mogi das Cruzes. Numa realização externa do Sesc local, a apresentação faz uma homenagem a todos que compuseram a história do samba paulista, com muito ritmo e poesia. A Cênica conduz esta viagem que, contando com a participação do público, tem como portos as raízes africanas, os cordões carnavalescos, a resistência do samba de raiz e o combate ao preconceito.

Cênica celebra a história do samba paulista em apresentação ao ar livre

Com muita energia e ritmo, a companhia de teatro de São José do Rio Preto resgata as raízes africanas e a resistência do samba de raiz.

A Companhia Cênica e seu compromisso com o teatro popular

Desde 2007, a companhia desenvolve espetáculos que exploram dramaturgia autoral e a ocupação de espaços não convencionais.

Serviço:

Virado à Paulista

Onde: Largo do Rosário (R. Dr. Paulo Frontin com Rua Deodato Wertheimer, s/nº, Centro, Mogi das Cruzes – SP

Quando: Sexta, Dia 28/2, 16h

Quanto: Grátis

Classificação: Livre

*Apresentação sujeita às condições climáticas, podendo ser suspensa sem prévio aviso,