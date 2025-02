Carnaval do Mogi Shopping traz bailinho para as crianças

O Carnaval vai ser pura alegria para as crianças com o “Bloquinho da Folia Mogi Shopping”. O empreendimento preparou programação especial, no sábado e domingo (1 e 2 de março), para divertir os pequenos com bailinhos repletos de atrações.

O “Bloquinho da Folia” é destinado a crianças de até 12 anos. Além da decoração temática, a garotada terá pintura facial, penteado de Carnaval, brincadeiras, confete, serpentina, personagens e muita interação durante o evento.

Para deixar tudo ainda mais animado, não faltarão marchinhas e músicas preferidas do universo infantil para embalar os pequenos foliões — tudo no clima de um verdadeiro bailinho carnavalesco. A atração, nos dias 1º e 2 de março, será das 15h às 18h, na área externa, ao lado do Outback.

O shopping irá distribuir abadás aos inscritos. Clientes deverão fazer o cadastro no aplicativo do centro de compras e lazer e resgatar o cupom para o evento. A quantidade de abadás será limitada, porém não é obrigatório o uso do acessório para a participação na festa. Para participar é necessário fazer a doação de 1 quilo de alimento não-perecível. O aplicativo do Mogi Shopping pode ser baixado gratuitamente e está disponível para os sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.