Carnaval do Clube de Campo terá shows ao vivo e matinês para as crianças

O Carnaval no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promete animação para todas as idades. Além do tradicional “Baile Abre Alas”, que abre a programação nesta sexta-feira (28/2) e já está com os convites esgotados, o complexo de esportes e lazer mogiano terá outras atrações da maior festa popular do Brasil.

A “Folia na Praça” garantirá diversão para os associados com música ao vivo na Praça “Francisco Pieri Neto” durante todos os dias. No dia 1º de março, sábado, a partir das 12h30, a animação fica com o samba e o pagode de Os Paccinis. No domingo, a partir das 11h30, Anderson Cici & Banda, atração do baile de sexta à noite, voltam ao complexo de esportes e lazer para um novo show.

Na segunda-feira, a partir das 17h, será a vez da Banda T-Ale comandar a festa, com sua sonoridade típica com os grandes sucessos nacionais e internacionais. Na terça-feira de Carnaval, a partir das 11h30, o cantor Sollano encerra a programação musical com muito ritmo carnavalesco.

Matinês

Para as crianças, as matinês acontecerão nos dias 2 e 4 de março (domingo e terça-feira), a partir das 15h, no Salão Social “Wilson Cury”. A entrada é gratuita para associados. O público em geral pode adquirir convites individuais com os seguintes valores: R$ 25 por pessoa para adultos acompanhados por crianças, R$ 25 para crianças acima de 5 anos e R$ 50 para adultos não acompanhados por crianças. Menores de dois anos não poderão entrar, conforme determinação da Vara da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes.

A diretora social Karin Camargo destaca que o CCMC preparou uma programação completa para celebrar o Carnaval com muita música e diversão para proporcionar momentos inesquecíveis:

“O Carnaval no clube é um momento muito especial para nossos associados e convidados. Foram meses preparando uma programação diversificada e cheia de alegria para garantir diversão para todas as idades. O ‘Baile Abre Alas’, as matinês e a ‘Folia na Praça’ tornam a celebração ainda mais completa e reforçam o espírito festivo e a tradição do Carnaval em nosso clube”.

Convites esgotados

Considerado um dos principais e mais aguardados eventos sociais do CCMC, o “Baile Abre Alas” é sucesso. As vendas dos convites começaram na terça-feira (18/2) e rapidamente se esgotaram. A festa abrirá as celebrações carnavalescas do clube e terá show ao vivo de Anderson Cici & Banda, concurso de fantasias e cardápio servido pelo Buffet Perfil.