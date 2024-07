Vinicius de Carvalho detalha Programa CGU Presente no “Bom Dia, Ministro” desta quinta (25)

O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 25 de julho, a partir das 8h. O programa é transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com a participação de rádios de todo o país.

Durante uma hora de bate-papo, um dos tópicos abordados pelo ministro será o Programa CGU Presente. Em parceria com diversos ministérios, a iniciativa tem a finalidade de realizar avaliações colaborativas de políticas federais em execução nos municípios brasileiros com o inédito foco nos cidadãos (usuários), gestores e conselheiros das instâncias de controle social locais de modo a prover subsídios ao aprimoramento da efetividade dessas políticas.

O projeto piloto do programa foi a avaliação dos procedimentos de inclusão e de averiguação cadastral de famílias unipessoais (com apenas um integrante) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

“A presença dos auditores e das auditoras nos municípios, ouvindo os cidadãos, os conselheiros e os gestores municipais acerca de como as entregas do Governo Federal acontecem na prática, para além de ajudar a prevenir fraudes e irregularidades, auxilia a CGU em seu papel fundamental de apontar caminhos aos gestores públicos para melhorar os programas de governo em benefício da população”, ressaltou Vinicius.

G20 — Outro tema abordado pelo ministro será a reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, que acontecerá em outubro, na cidade de Natal (RN). Um dos objetivos do GT será incluir na agenda tópicos relevantes para os esforços anticorrupção da comunidade internacional e nos quais a liderança do G20 pode fornecer contribuições significativas, além de buscar estabelecer a base para as suas atividades nos próximos anos, elaborando o Plano de Ação de 2025-2027.

REDELAI — A Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação (RedeLAI), lançada em maio de 2024, também será pauta da conversa que reúne radialistas de todo o país nos estúdios da EBC. O objetivo é fomentar nacionalmente o acesso à informação por meio de um ambiente colaborativo formado por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Neste primeiro ano de funcionamento, a adesão à Rede está restrita aos órgãos responsáveis pela supervisão, monitoramento ou promoção da transparência ativa ou passiva dos Poderes Executivos dos estados, do Distrito Federal e das capitais. A Rede estimulará o compartilhamento de boas práticas e entendimentos sobre o acesso à informação, aproveitando as melhores iniciativas disponíveis e promovendo diferentes formas de inovação no setor público voltadas ao fortalecimento da cultura de transparência.

COMBATE À CORRUPÇÃO — Operações realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com órgãos de Defesa do Estado, em todo o Brasil, com o intuito de fortalecer as ações do Governo Federal para combater a corrupção e a má aplicação na gestão dos recursos públicos federais em todo o país também serão tema do “Bom Dia, Ministro” desta quinta.

O Grupo Integrado CGU-PF de Enfrentamento aos Crimes de Corrupção e Desvio de Recursos Públicos no âmbito do Poder Executivo Federal também terá destaque na conversa com radialistas. A iniciativa visa reunir as experiências das duas instituições, e de seus agentes, no enfrentamento à corrupção a partir do aprimoramento dos processos de investigação e sanção, e da articulação e coordenação da atuação dos órgãos e entidades governamentais.