Vila Natalina é inaugurada no Parque da Juventude em Mauá

Com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, foi inaugurada na noite sábado (07/12), a Vila Natalina, localizada no Parque da Juventude, em Mauá. Em sua terceira edição, o evento já se consolida como uma das atrações mais esperadas da cidade no período de fim de ano. A inauguração integra as comemorações de 70 anos de Mauá, celebrado neste domingo dia 8.

Nem a garoa atrapalhou as famílias que acompanharam a programação que contou com a apresentação do coral das Oficinas Culturais e também da benção do Padre Cláudio ao presépio que compõe o cenário da Vila Natalina.

“Estamos felizes em proporcionar esse ambiente mágico para as famílias mauaenses. A Vila Natalina é uma celebração da esperança, da união e da alegria que o Natal traz para todos nós”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira durante a cerimônia de abertura. “É um momento de reflexão sobre o que fizemos no ano. O que foi e precisamos celebrar e o que precisamos fazer melhor no ano que vem. Também é um momento de quem sabe, falamos com pessoas que existe algum afastamento, perguntar se está tudo bem e se precisam de alguma coisa. Final de ano realmente é um momento de fraternidade e união”, comentou.

O espaço é um convite para o público de todas as idades vivenciar o clima natalino. Repleto de luzes, decoração temática e atrações, a Vila conta com cerca de 100 mil lâmpadas, um túnel iluminado com estrelas, árvores decoradas, presépio, casa do Papai Noel e enfeites como anjos, sinos e guirlandas.

A Vila Natalina está aberta para visitação até o dia 6 de janeiro, na rua Francisco Ortega Escobar, s/nº, Vila Noêmia. A entrada é gratuita. “Queremos que todos possam aproveitar esse espaço especial, que já se tornou uma tradição da nossa cidade”, completou o prefeito.