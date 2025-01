Vila Isabel: Conflitos entre facções deixam moradores em alerta e um ferido por tiros

O bairro de Vila Isabel, localizado na zona Norte do Rio de Janeiro e amplamente reconhecido como o berço do samba, atravessa um período de grave tensão em função do aumento dos conflitos entre facções criminosas. Na madrugada desta segunda-feira (6), uma residente da localidade foi atingida por disparos enquanto se encontrava em sua residência, durante um confronto armado entre grupos rivais. A vítima foi prontamente socorrida e já recebeu alta após atendimento em um hospital da região.

Em resposta aos intensos tiroteios que tiveram início na noite de domingo e se estenderam até a madrugada seguinte, a Polícia Militar deslocou efetivos e viaturas blindadas do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) para aumentar a segurança nas vias de acesso ao Morro dos Macacos. Registros indicam a presença de marcas de balas em propriedades e veículos estacionados nas ruas adjacentes à comunidade.

Informações coletadas revelam que, há aproximadamente um ano, a área tem enfrentado intensas disputas territoriais entre o Comando Vermelho, que exerce controle sobre o Morro São João, e o Terceiro Comando Puro, que domina o Morro dos Macacos. Nos últimos meses, as tentativas de invasão e o controle territorial por parte dessas facções tornaram-se mais frequentes. Imagens aéreas obtidas pela polícia mostram indivíduos armados circulando pelas vielas e subindo em lajes das residências.

De acordo com dados registrados, somente em 2024, pelo menos 11 vidas foram perdidas em decorrência desses conflitos. Entre os episódios mais trágicos está um ataque ocorrido em agosto, que resultou na morte de cinco pessoas em uma praça da comunidade. Um funcionário terceirizado da Petrobras foi morto enquanto tentava proteger seu filho durante a troca de tiros. Dias antes desse incidente, um adolescente de 13 anos da mesma família também foi vitimado.