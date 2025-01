Vila Curuçá ganha renovada Praça de Esportes Florindo Galhardo

Ano novo, praça nova. E para os moradores da Vila Curuçá e cercanias, efetivamente é como se fosse um novo equipamento de lazer, cultura e prática esportiva: foi inaugurada nesta quarta-feira (1°) a Praça de Esportes Florindo Galhardo, o Lindão.

A antiga área verde foi completamente revitalizada e foi contemplada com série de novidades: campo de grama sintética, arquibancada e iluminação LED, quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço pet, canção de bocha, áreas de convivência e até um centro comunitário para desenvolvimento de ações e programas.

O prefeito Gilvan Junior esteve no local para seu primeiro ato oficial após tomar posse, na companhia do antecessor Paulo Serra e outras autoridades.

“É muito simbólico uma entrega como essa. Mostra a continuidade do governo. Fico muito de chegar entregando obra, de ter um planejamento das próximas entregas e a gente continuar esse ritmo que é o que a cidade quer, que a cidade precisa, seguir o ritmo do modelo de gestão implantado na cidade”, ressaltou o prefeito Gilvan Junior.

A Praça de Esportes Florindo Galhardo recebeu ainda paisagismo com o plantio de grande diversidade de vegetação, com árvores nativas da Mata Atlântica. Os moradores ainda foram contemplados com o recapeamento da Rua Fidalgo, em frente à área verde.

O valor do investimento para a execução da obra foi de R$ 5,7 milhões.

Emoção – Filha de Florindo Galhardo, Maria Aparecida Galhardo Carmignoli não conteve as lágrimas ao acompanhar o descerramento da placa com o nome do pai. “Essa recordação vai ficar para sempre na minha vida. Ele era muito participativo aqui, não saía daqui, tinha uma cancha de bocha para eles jogarem, também jogavam baralho, ele só saía daqui mesmo para ir para casa. A praça que a gente está vendo agora está maravilhosa. Eu só tenho mesmo agradecimentos por tudo”, celebrou.