Viih Tube responde críticas após batismo em igreja evangélica

A influenciadora digital Viih Tube, conhecida por sua atuação nas redes sociais, manifestou-se publicamente após a polêmica gerada pelo vídeo de seu recente batismo em uma igreja evangélica. A cerimônia, que ocorreu no último sábado, 15 de fevereiro, provocou reações divergentes entre os seguidores e gerou críticas de alguns internautas.

Em resposta às controvérsias, a esposa de Eliezer utilizou uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para esclarecer sua posição. Viih Tube expressou sua preocupação com as críticas vindas de outros cristãos, afirmando: “Sinceramente, eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente. O Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dele, melhor para todos. É isso o que a gente quer, a gente quer que mais pessoas sintam o amor dele”.

Além disso, a influenciadora enfatizou que seu batismo não foi uma estratégia para aumentar seu engajamento nas redes sociais. “Desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Se você entrar no meu perfil vai ver que está tudo bem com a minha profissão; me esforço e trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus”, destacou Viih Tube.

É importante ressaltar que o casal, composto pela ex-participante do Big Brother Brasil e seu esposo Eliezer, celebrou a ocasião rodeado de amigos e familiares. Eles são pais de dois filhos: Lua e Ravi.