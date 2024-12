Viih Tube e Eliezer desabafam sobre a internação do filho Ravi

O casal de influenciadores e ex-participantes do Big Brother Brasil, Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, de 34, abriu o coração sobre a difícil experiência que enfrentaram após a internação de seu segundo filho, Ravi, diagnosticado com enterocolite.

Em uma emotiva entrevista ao programa Fantástico, exibido pela TV Globo no último domingo (22), Viih Tube não conseguiu conter as lágrimas ao relembrar o período complicado que se seguiu ao nascimento do bebê. Ravi nasceu em 11 de novembro e, apenas duas semanas depois, foi hospitalizado. Conforme informações divulgadas, o pequeno foi admitido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de novembro.

Os influenciadores relataram que a internação foi precipitada por uma visita ao pediatra após notarem a presença de sangue nas fezes do bebê. A médica diagnosticou enterocolite, possivelmente provocada por uma alergia alimentar durante a amamentação.

Durante o tratamento, Ravi chegou a apresentar risco de óbito; no entanto, não foi necessária cirurgia. “Eu tinha muito medo, mas nunca deixei de acreditar”, declarou Viih Tube durante a entrevista.

A influenciadora também mencionou que ainda levarão mais tempo para identificar completamente as causas da condição do filho. “É bom saber que agora ele está saudável e estamos todos em casa. Passamos por muitas coisas nos últimos dias, coisas que a internet nem imagina”, completou emocionada.

Eliezer compartilhou um momento de reflexão: “Eu aprendi a orar com o Ravi”, disse ele.

Ravi recebeu alta no dia 14 de dezembro, e Viih Tube expressou sua emoção ao mostrar o retorno do bebê para casa. O casal utilizou suas redes sociais para agradecer o apoio e as orações dos seguidores durante esse período desafiador.