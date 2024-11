Viih Tube e Eliezer anunciam o nascimento do segundo filho, Ravi

Os ex-bbbs Viih Tube e Eliezer compartilham pela primeira vez uma imagem do recém-nascido Ravi, mostrando o pai segurando a pequena mão do filho. Este momento foi aguardado com entusiasmo por seus seguidores nas redes sociais.

Confira:

Reprodução/Arquivo Pessoal

Em abril, Viih Tube anunciou sua segunda gravidez durante participação no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga. Na ocasião, o casal esteve acompanhado de sua filha mais velha, Lua, que vestia uma camiseta especialmente customizada para o evento, chamando a atenção dos telespectadores pela ternura.

Antes de sua aparição no programa matinal, o casal já havia prometido uma “boa novidade” ao público durante um intervalo comercial. Ana Maria Braga aproveitou para relembrar o momento em que Viih Tube revelou o rosto da primogênita pela primeira vez no mesmo programa da TV Globo. Desta vez, foi a pequena Lua quem introduziu a nova notícia: “Desde que Lua nasceu, queríamos outro bebê. Estávamos apenas esperando o momento certo para o meu corpo. Estamos agora com 12 semanas e a chegada está prevista para novembro”, declarou a influenciadora digital, enquanto acariciava a barriga em crescimento.