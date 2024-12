Viih Tube compartilha momento de alívio após alta hospitalar do filho Ravi

Na última segunda-feira (16), a influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma imagem de seu filho, Ravi, dormindo tranquilamente em casa, após 19 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um quadro de enterocolite. O bebê, que tem apenas um mês de vida, recebeu alta no sábado (14), e a alegria da mãe foi evidente em suas palavras nas redes sociais.

A internação de Ravi foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que detalhou que a condição da criança se deveu a uma inflamação intestinal grave. Em seu relato emocional, Viih Tube expressou seu alívio por ver a vida voltando ao normal: “Bom dia. Minha ficha está caindo que a vida está voltando ao normal”, escreveu.

No dia anterior à publicação da foto, a influenciadora havia compartilhado detalhes sobre o período angustiante que enfrentou durante a internação do filho. Em uma transmissão ao vivo, ela não conteve as lágrimas ao descrever o estresse pós-traumático que estava vivenciando, mencionando que perdeu mais de 10 quilos durante o processo. “Eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer”, desabafou.

Ravi nasceu em 11 de novembro e foi internado no dia 25 do mesmo mês. Ao longo dos dias em que esteve hospitalizado, Viih Tube atualizou seus seguidores sobre sua recuperação e agradeceu pelo suporte recebido. Ela destacou a importância das mensagens positivas e orações durante esse momento difícil: “Muita gente fala: ‘para, some da internet, muita energia ruim’, mas eu discordo. Nesse caso, a energia boa e as orações foram muito maiores”.

Em seus relatos, a influenciadora também explicou os sintomas que levaram à internação do bebê. A primeira sinalização de problemas ocorreu durante uma troca de fraldas, quando notaram uma hemorragia significativa. “Era muito sangue e parecia uma borra de café”, contou Viih Tube. Essa situação levou o casal a procurar atendimento médico imediatamente.

A confirmação do diagnóstico de enterocolite foi resultado de uma série de exames realizados no hospital. Devido à gravidade do quadro clínico, o casal optou por não revelar todos os detalhes do diagnóstico até ter certeza da recuperação do pequeno Ravi.

Agora em casa, o casal parece poder finalmente respirar aliviado e retomar suas rotinas normais, com esperanças renovadas para o futuro do filho.