Vigilância em Saúde de Diadema alerta para aumento de casos de covid

Nos primeiros dois meses de 2024, Diadema registrou 1.275 casos de covid-19. O número representa 98% da quantidade de casos do segundo semestre do ano passado. Entre os fatores que podem ter influenciado a alta estão a circulação de uma nova subvariante da ômicron (JN.1. *+BA.2.86.*) e as festas de final de ano e carnaval, que proporcionam maior oportunidade de aglomerações, dentro de um contexto de relaxamento das medidas clássicas de prevenção de doenças respiratórias.

Em janeiro, foram confirmados 250 casos da doença. Já em fevereiro, saltou para mais de mil pessoas infectadas. “Os serviços estão preparados e qualificados para o atendimento, entretanto, o período requer atenção pois o vírus continua circulando no país e em nossa cidade”, afirma o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva. Até o momento, foram registrados quatro óbitos por covid em 2024, e cinco pacientes seguem internados por complicações da doença em leitos sob gestão municipal.

Quem apresentar sinais como tosse, dor de garganta ou coriza, seguidos ou não de febre, calafrios, dores musculares, fadiga e dor de cabeça ou teve contato com casos confirmados de covid-19 deve procurar o serviço de saúde. Todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponibilizam o teste rápido após avaliação inicial dos sintomas.

Prevenção

A responsável pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município, Cristina Marins, alerta sobre a importância de a população manter a vacinação em dia e adotar medidas para prevenir a doença como proteger nariz e boca ao tossir, higiene frequente das mãos e uso do álcool gel e desinfecção de superfícies e objetos sempre que entrar em contato com algo suspeito. Para quem apresentar sintomas respiratórios, o é recomendado o uso de máscara de proteção.

O imunizante contra a covid-19 está disponível para pessoas com mais de seis meses de idade, de acordo com o calendário de doses do Ministério da Saúde (MS). Já o segundo reforço da bivalente é destinado para pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos.

A vacinação, sob livre demanda, ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde e também no Carro da Vacina, posto móvel que circula pontos específicos da cidade para aplicar as doses e estimular a população a atualizar o calendário vacinal. As Unidades Centro, Paineiras, Promissão e Serraria funcionam com horário estendido para vacinação covid-19 até às 19h. Quem for receber a dose precisa apresentar documento pessoal com foto (CNH ou RG), CPF e cartão de vacinação com as doses anteriores. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.