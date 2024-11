Vídeo mostra autor de ataque ao STF perto da equipe da TV Brasil

Na última quarta-feira (13), a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi palco de um trágico incidente envolvendo Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França. Um vídeo da TV Brasil registrou Francisco caminhando nas imediações momentos antes de detonar explosivos em seu corpo próximo à Estátua da Justiça, diante do Supremo Tribunal Federal (STF). O episódio culminou com a morte do chaveiro de 59 anos.

Momentos antes do atentado, Francisco interagiu com uma equipe de reportagem da TV Brasil que se preparava para uma transmissão ao vivo do telejornal “Repórter Brasil”. A repórter Manuela Castro relatou que o homem se aproximou da equipe, mas afirmou que não os atrapalharia, prometendo não passar em frente à câmera por julgar-se “muito feio”.

Durante a transmissão, é possível avistar Francisco ao fundo, movendo-se em direção ao edifício do STF. Manuela recorda que a calça colorida usada por ele foi um detalhe marcante que facilitou sua identificação posteriormente através das imagens de segurança.

Francisco Wanderley Luiz também foi responsável pela explosão de um veículo no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Natural de Rio do Sul, Santa Catarina, ele chegou a concorrer a uma vaga de vereador pelo Partido Liberal (PL) nas eleições municipais de 2020.

A Polícia Federal iniciou as investigações e realizou buscas na residência e local de trabalho de Daiane Dias, ex-companheira de Francisco. Em depoimento informal, Daiane revelou que Francisco mencionara intenções violentas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes e pessoas próximas. Ela relatou ainda que não participaram dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro.

Conforme Daiane, Francisco estava consumido por questões políticas, comportamento este que impactou negativamente sua saúde mental e convivência social. Ela afirmou que ele jamais tiraria a própria vida sem cumprir seus objetivos políticos.

Um dos irmãos de Francisco corroborou essa percepção, descrevendo-o como obcecado por política nos últimos anos e envolvido em acampamentos contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O irmão destacou que o comportamento de Francisco tornou-se irreconhecível após as eleições presidenciais de 2022.

As investigações prosseguem sob responsabilidade da Polícia Federal para elucidar os detalhes e motivações por trás das ações trágicas de Francisco Wanderley Luiz.