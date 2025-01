Vidente alerta para possível guerra mundial em 2025

O vidente britânico Nicolas Aujula, conhecido por suas previsões sobre a pandemia de Covid-19, voltou a chamar atenção ao compartilhar uma revelação alarmante sobre o ano de 2025. Em uma recente entrevista ao Daily Mail, Aujula afirmou que o futuro pode ser marcado pela falta de compaixão e por atos de violência motivados por ideais religiosos e nacionalistas, o que poderia culminar em uma possível Terceira Guerra Mundial.

Previsões de conflitos globais preocupam

Segundo o sensitivo, os eventos mais críticos devem ocorrer ao longo do meio do ano, destacando um aumento nos conflitos entre nações e grupos sociais. “Veremos atos horríveis de maldade humana e violência uns contra os outros em nome da religião e do nacionalismo”, declarou Aujula, reforçando a gravidade de suas previsões.

Aujula, que também é hipnoterapeuta baseado em Londres, não hesitou em afirmar que suas visões têm se concretizado. Ele menciona ter previsto a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, projetando sua reeleição em 2024. “Minhas visões não podem ser controladas”, destacou, sugerindo uma confiança inabalável em suas habilidades preditivas.

Avanços sociais e transparência salarial no horizonte

Além das previsões sombrias relacionadas à guerra e à violência, o vidente também trouxe um aspecto positivo para o futuro próximo. Aujula prevê que haverá um avanço na transparência salarial nos ambientes de trabalho, permitindo que os funcionários tenham acesso às informações sobre os salários de seus colegas, com o intuito de promover maior justiça e equidade nas relações laborais.

É importante ressaltar que previsões semelhantes foram feitas no ano passado por outros videntes, como o indiano Kushal Kumar e o brasileiro Athor Salomé, que também previram conflitos bélicos para 2024. As declarações de Aujula levantam questões sobre as tensões geopolíticas atuais e as possíveis repercussões no cenário global nos próximos anos.