Acre enfrenta aumento alarmante de Covid-19

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) fez um pedido formal ao Ministério da Saúde para o envio de 15 mil doses de vacinas, com o intuito de intensificar a imunização durante um período em que os casos de Covid-19 estão em ascensão.

Recentemente, observou-se um aumento considerável no número de pessoas apresentando sintomas gripais e testando positivo para a Covid-19, resultando em unidades de saúde sobrecarregadas. Os dados fornecidos pela Sesacre revelam que as taxas de novas infecções aumentaram de maneira alarmante no mês de dezembro.

Em situações onde surgem sintomas da doença, a orientação é que a população procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS), especialmente nos municípios do interior. Para os residentes da capital, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito serve como referência para o atendimento de casos suspeitos. Além disso, as Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) em Rio Branco também estão disponíveis para atendimento.

Na Semana Epidemiológica 49, foram registrados 26 novos casos; na semana subsequente, esse número saltou para 182. A Semana Epidemiológica 51, que foi a mais recente divulgada, mostrou um total impressionante de 691 novas infecções confirmadas. Esses dados indicam um crescimento exponencial, com taxas 25 vezes superiores às observadas no início do mês.

No total, durante o ano, foram confirmados 2.410 novos casos e contabilizadas 13 mortes em decorrência da Covid-19, segundo os boletins da Sesacre referentes às semanas epidemiológicas 49 e 51, que se encerraram no dia 21 do mês passado.

Os dados da Semana Epidemiológica 52, correspondente ao intervalo entre 22 e 28 de dezembro, ainda estão sendo processados conforme Anub Martins, técnica responsável pelas síndromes respiratórias.

O crescimento dos casos é atribuído não apenas às festividades de fim de ano, mas também ao período chuvoso, que tende a propagar doenças respiratórias. Em resposta à situação atual, a Sesacre anunciou o pedido de vacinas nesta terça-feira (31).

As vacinas devem chegar ao estado até quinta-feira (2). Renata Quiles, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), enfatizou: “O cenário atual é reflexo da baixa cobertura vacinal nos últimos meses. É crucial promover a vacinação antes que o número de casos atinja níveis alarmantes.”

Atualmente, os números mostram que no Acre:

Duas doses: 634.346

Três doses: 348.361

Quatro doses: 85.538

Diante do aumento dos casos em Rio Branco, medidas preventivas são recomendadas:

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Utilizar máscaras em locais com maior risco de transmissão;

Mantiver a vacinação contra Covid-19 e outras doenças respiratórias atualizada.

A vigilância contínua é essencial para controlar a propagação do vírus e proteger a saúde pública.