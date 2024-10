Victor & Leo rebatem fake news sobre fim da dupla e ampliam turnê para 120 shows

Expectativa e muita especulação, este foi o cenário em torno da volta aos palcos da dupla Victor & Léo. Desde a estreia oficial em grande estilo para 45 mil pessoas no estádio MorumBIS, em março deste ano. E como contra fatos não há argumentos, podemos cravar que sim, o retorno de Victor & Leo é um grande sucesso. Os irmãos receberam e aceitaram a proposta de acrescentar mais 50 datas ao número inicial de 70 shows. Em 2024, Victor & Leo foram vistos nos palcos por mais de um milhão de pessoas em 42 apresentações por cidades e regiões variadas. “Victor & Leo representam a volta da poesia na música sertaneja”, esta é uma fala que se repete entre os amantes do segmento.

Mesmo com este histórico, há um movimento de se plantar fake news sobre este retorno e sua continuidade. Pensando em tranquilizar seu público, os irmãos são categóricos: “Seguimos firmes no propósito de continuar levando nossa arte para os palcos, nossa tour continuará. Além disso, ainda teremos muitas novidades para este ano“, comentam Victor & Leo.

Foram muitas informações falsas circulando sobre a carreira: cancelamentos de datas sem contrato, falta de público e agora, ultrapassaram os limites pré-anunciando um novo fim para a dupla de Victor & Leo. As negociações envolvendo o retorno da dupla sempre foram extremamente claras, e uma das condições foi a de manterem uma agenda tranquila, sem ultrapassar a média de seis shows por mês, este foi um pedido dos irmãos que já viveram tempos de agenda intensa, hoje querem manter o equilíbrio entre carreira e vida pessoal.

Para Leo Chaves cabe uma reflexão: “A quem interessa tantas falas descabidas, tantas inverdades? Felizmente nossa volta tem nos trazido muita alegria e realizações, e se não fosse assim nem teríamos voltado e naturalmente não continuaríamos. Nossa irmandade continua firme e sabemos que essa é a base para tudo. Para mim e para o Victor subir no palco e enxergar o brilho nos olhos dos fãs é maior que tudo”.

Victor & Leo – O Retorno em números

42 shows passando por seis regiões do Brasil, somando um público de mais de 1 milhão de pessoas;

Quase 3 milhões de ouvintes mensais e 1 bilhão de streams no Spotify;

1,5 bilhão de visualizações no YouTube;

16,6 milhões de seguidores somadas nas redes sociais;

14 CDs, 5 DVDs, 2 Blu-rays e 2 DVDs documentários ao longo de toda carreira;

A dupla possui 7 indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, em que foram vencedores em 2013 com “Ao Vivo em Floripa”.

A nostalgia do público tem gerado grande expectativa para a chegada do primeiro projeto audiovisual após o retorno. Victor & Leo encerram o ano com a abertura dos lançamentos do DVD gravado no MorumBIS, repleto de composições inéditas e regravações que resgatam a essência poética da música sertaneja raíz com o folk. As novidades devem ser divulgadas em breve.