Vice-presidentes de Brasil e China defendem paz global, celebram parcerias e assinam acordos de cooperação

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin participou nesta quinta-feira (6) da 7ª Sessão Plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação (Cosban), que completa 20 anos em 2024. Lançada ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Cosban é um sofisticado mecanismo de negociação entre Brasil e China. Alckmin copresidiu, junto ao vice-presidente da China, Han Zheng, o encontro realizado nesta quinta.

“Em momento de grande instabilidade na arena internacional, com a ocorrência de conflitos armados em várias regiões do planeta, as relações Brasil-China seguem caracterizadas pela previsibilidade e estabilidade”, afirmou o vice-presidente. Zheng, por sua vez, disse que diante da transformação e turbulência da conjuntura internacional, é preciso “injetar energia na paz e desenvolvimento do mundo”.

Para além das questões globais, os dois líderes destacaram a importância da relação entre Brasil e China. Os países celebram 50 anos de relações diplomáticas em 2024. A parceria econômica foi outro tema de convergência.

Alckmin saudou os investimentos chineses já realizados no Brasil, e convidou as companhias do país asiático a participarem do esforço de modernização da infraestrutura brasileira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem promovendo por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Convido o conjunto das empresas chinesas a participarem do esforço de modernização da infraestrutura do Brasil, que é o Novo PAC”.

O vice-presidente chinês disse que “por orientação estratégica dos dois Chefes de Estado (Brasil e China), sempre nos apoiamos mutuamente nas questões de interesses vitais e reforçamos a cooperação de ganhos compartilhados, confiança mútua e comunicação estratégica, formando um novo paradigma de benefício comum”.

SOLIDARIEDADE – O vice-presidente brasileiro agradeceu, em nome do presidente Lula, os gestos de solidariedade da China e do povo chinês com o Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das maiores catástrofes ambientais da história. Alckmin enfatizou ainda que, tanto na Presidência do G20, como em eventos que sediará o ano que vem, como a Cúpula do Brics e a COP30, o Brasil deseja “ecoar a mensagem de apoio ao multilateralismo, necessidade de um mundo mais justo e sustentável, para elevar discussões sobre a reforma da governança global”.

Em seus 20 anos de existência, a Cosban tem orientado e coordenado ativamente “a nossa cooperação em todas as áreas e promovido o desenvolvimento robusto das relações entre nossos países”, destacou o vice-presidente chinês.

ACORDOS ASSINADOS

Durante a VII sessão plenária da Cosban realizada nesta quinta-feira, os seguintes atos foram assinados: