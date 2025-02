Vibra renova patrocínio e mantém presença forte na Stock Car 2025

A Vibra renovou o patrocínio aos pilotos Felipe Massa e Júlio Campos, reforçando ainda mais a presença de suas marcas na temporada 2025 da Stock Car. Os ótimos resultados conquistados nas pistas em 2024, o vice-campeonato de Massa e o quinto lugar de Campos, comprovam a força do #TimeLubrax e a solidez das parcerias. O apoio aos pilotos reforça a estratégia de presença na categoria e no automobilismo, impulsionado pela gasolina Petrobras Podium, o “Combustível Oficial” da Stock Car desde 2015.

Estratégia e fortalecimento das marcas

O patrocínio aos pilotos faz parte de uma estratégia que busca dar visibilidade e reforçar a posição de marcas como Lubrax, Podium e Grid como referência tecnológica e de performance no segmento automotivo. Além disso, a plataforma do automobilismo é utilizada para fortalecer a presença das marcas de produtos da Vibra em todo o Brasil, com um foco claro na regionalização e na criação de uma conexão com diferentes públicos.

“Felipe Massa e Júlio Campos são os nossos grandes recomendadores, nossos embaixadores. A presença da Vibra na principal categoria do automobilismo brasileiro vai além da publicidade, é uma forma de mostrar o comprometimento com a inovação tecnológica e com o desenvolvimento de produtos que proporcionam performance e qualidade”, explica Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios e Marketing.

Pilotos celebram continuidade da parceria

Felipe Massa celebra a renovação do contrato por mais dois anos e a continuidade da parceria. “Depois de um ano positivo em 2024, com o meu vice-campeonato e o título por equipes, estou feliz e confiante em continuar o bom trabalho na TMG, junto com o Thiago, e com o patrocínio da Vibra, que é minha parceira desde a minha entrada na Stock Car, em 2021. Vamos para a quinta temporada com a Vibra, sempre juntos, nos momentos difíceis e nas vitórias. Acredito que vamos brigar pelo título e pelo bi por equipes em 2025”, afirma Massa.

Já Júlio Campos, que terminou a temporada na quinta colocação, estará de casa nova em 2025, na Crown Racing, liderada por William Lube. Ele destaca a longevidade e os resultados positivos da parceria com a Vibra. “Vamos para a sexta temporada de parceria com a Vibra. Para mim, é um orgulho indescritível estar representando uma marca tão grande para o esporte brasileiro na Stock Car por tanto tempo, o que mostra o quanto acreditamos nesse projeto e quanto essa parceria vem dando tão certo. Nós passamos muito perto do título da temporada de 2024 e acho que merecemos ter esse título juntos. É uma temporada em que não tem nada que eu almeje mais do que o título da Stock Car. Acredito que será uma parceria muito positiva com uma somatória de coisas que farão com que a gente mais uma vez se credencie na luta pelo campeonato”, diz.

O patrocínio da Vibra à Stock Car gera uma visibilidade nas pistas e nas transmissões que fez com que a ação se tornasse uma das principais ferramentas da empresa para a regionalização e penetração de suas marcas no Brasil. Lubrax e Podium carregam o legado de performance e inovação, valores diretamente associados ao automobilismo e disseminados em cada etapa do campeonato por todo o país.