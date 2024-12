Stock Car: Felipe Massa é o mais rápido entre os que disputam o título

Os carros foram para a pista nos primeiros treinos para a Superfinal da Stock Car e Felipe Massa foi o mais rápido entre os nove pilotos que estão na disputa pelo título. O piloto do Time Lubrax fez o terceiro tempo do dia, enquanto Julio Campos ficou em sétimo no geral, sendo primeiro no grupo 1 do segundo treino livre.

A expectativa dos calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras e parceiros de Julio e Massa, cresceu com os resultados desta sexta-feira.

“Foi um dos melhores dias de trabalho do ano. O carro se comportou bem com qualquer pneu e terminamos os dois treinos entre os cinco primeiros. A previsão do tempo para amanhã é de chuva, mas temos que estar fortes em qualquer condição. Vamos trabalhar”, disse Massa, que cravou 1’38”746, ficando a 0s053 do melhor tempo.

“Lideramos nosso grupo, sabemos que estamos competitivos, já temos na cabeça algumas coisas para melhorar ainda mais o carro para amanhã para fazer uma boa classificação e buscar os pontos que a gente precisa”, acredita Julio, que fez 1’38”826.

Os dois pilotos do Time Lubrax, patrocinados pela Vibra, estão na disputa pelo título: Julio Campos é, neste momento, o vice-líder, enquanto Felipe Massa aparece em quinto na tabela.

Neste sábado, vão acontecer o treino classificatório, às 9h40, e a corrida sprint, às 16h. A corrida principal é no domingo, às 14h30.