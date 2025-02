ViaMobilidade promove reunião pública para apresentar a expansão da Linha 5-Lilás

A ViaMobilidade irá apresentar o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) do empreendimento “Extensão da Linha 5 – Lilás do metrô“, por meio de uma reunião para a população que mora na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. O encontro será aberto aos moradores e acontecerá na quinta-feira (27), às 18h, no CEU Capão Redondo.

Com investimento previsto em R$ 3,5 bilhões, as obras devem ter início no segundo semestre deste ano. Os trabalhos irão expandir a Linha 5-Lilás em mais duas estações, que juntas devem ter mais de 4,3 km de trilhos, divididos em parte por via elevada e outra no subterrâneo.

O ponto final da expansão será próximo ao Hospital Municipal M’Boi Mirim. Com o objetivo de atender o aumento da demanda de passageiros que por ali passam, as novas estações, que devem ser entregues em 2028, irão transportar mais de 74,8 mil pessoas diariamente.

As regiões que serão beneficiadas com as duas novas estações somam mais de 1,2 milhão de habitantes, e ficam nos seguintes distritos: Jardim Ângela (311 mil); Capão Redondo (270 mil); Jardim São Luís (259 mil); Campo Limpo (236 mil) e Vila Andrade (168 mil).