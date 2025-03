Horta Comunitária: iniciativa sustentável promove inclusão e segurança alimentar

A ViaMobilidade – Linha 5, o Instituto CCR (ICCR) e o Espaço Breaking promoveram nesta quarta-feira (19), a primeira colheita de alimentos de uma horta comunitária, plantada nas dependências da entidade localizada a cerca de 400 metros da Estação Capão Redondo, da Linha 5-Lilás de metrô. A iniciativa reforça a conexão com a natureza e promove a inclusão social da comunidade local.

A ação é fruto de uma parceria entre o ICCR e a Organização Não-Governamental (ONG) Cidades Sem Fome, que trabalha há mais de 20 anos com projetos de agricultura sustentável, incluindo hortas comunitárias, urbanas e escolares. O objetivo é multiplicar boas práticas entre crianças, adolescentes e seus familiares, além de contribuir com a segurança alimentar dos moradores da região.

“Nosso objetivo é transformar a horta em um legado sustentável para a comunidade, capacitando as famílias para que assumam seu cuidado de forma autônoma. Isso garante não apenas a continuidade do fornecimento de alimentos saudáveis, mas também a criação de um modelo sustentável que fortalece a segurança alimentar. Estamos construindo um espaço onde a comunidade é protagonista, promovendo educação ambiental e conscientização sobre a importância de preservar e valorizar o que é nosso”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto CCR.



Com assessoria técnica e treinamento da ONG Cidades Sem Fome, a horta foi implantada em janeiro deste ano por voluntários, que também ficaram responsáveis pela manutenção dela até aqui. Agora, se tornarão multiplicadores de tudo o que aprenderam sobre o cultivo e manejo das mudas para que as famílias da região também participem ativamente dos próximos plantios.

Áreas remanescentes e impacto social positivo

O Espaço Breaking integra a rede de parcerias do Instituto CCR, com patrocínio da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17. Localizado no bairro do Capão Redondo, recebeu um investimento de R$ 3,1 milhões para a estruturação de mais de 3 mil m². O Centro de Treinamento Especializado – Breaking Brasil tem como propósito fortalecer e valorizar a cultura urbana, oferecendo cursos gratuitos de breaking, capacitação para arte-educadores e diversas atividades culturais para a comunidade.

A horta comunitária é uma das estratégias para ressignificar áreas remanescentes — espaços que fazem parte dos contratos de concessão gerenciados pela companhia. Em parceria com ONGs, o Instituto CCR transforma essas áreas em locais públicos de impacto social positivo, promovendo educação, cultura e cidadania, além de contribuir para o desenvolvimento das comunidades no entorno.

“Com essa iniciativa, buscamos revitalizar espaços remanescentes e criar oportunidades para que as comunidades sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Isso fortalece a cidadania e deixa um legado duradouro. Ao integrar educação, cultura e cidadania, estamos construindo pontes entre o presente e o futuro, garantindo ambientes mais justos e sustentáveis para as próximas gerações”, destaca Renata.