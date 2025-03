Alesp aprova financiamento para expansão da Linha 5 do Metrô

Em Sessão Extraordinária nesta terça-feira (11), a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a autorização para que o Governo do Estado contrate empréstimos de até R$ 2,7 bilhões para obras de expansão da Linha 5-Lilás do Metrô até a estação Jardim Ângela. A iniciativa beneficiará milhares de moradores da zona sul da Capital.

A ampliação acrescentará 4,3 quilômetros à linha, incluindo trechos subterrâneos e elevados. Com as futuras novas estações, a Linha 5-Lilás passará a ter 12,5 km de extensão. O projeto também prevê a construção de um novo terminal de integração de ônibus urbanos, facilitando o deslocamento até o centro da cidade e reduzindo a lotação do Corredor de Ônibus M’Boi Mirim.

Do valor financiado, R$ 1,7 bilhão poderá ser obtido junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa Novo PAC, do Governo Federal, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Relator do PL 125/2025, o deputado Enio Tatto (PT) ressaltou a importância da iniciativa para os moradores da zona sul e lembrou das audiências públicas realizadas na Alesp ao longo dos anos, nas quais a população cobrou a chegada do metrô ao Jardim Ângela. “Há 20 anos movimentos de transporte reivindicam essa ampliação, que nunca saiu do papel. Agora, a população está entusiasmada porque vai contar com o apoio do Governo Federal juntamente com o Estado”, afirmou.

Novo cartório em Paulínia

Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram o PL 271/2024, que cria o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica da Comarca de Paulínia. O novo cartório será desmembrado do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, facilitando o acesso da população aos serviços cartorários.