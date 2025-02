ViaMobilidade e ViaQuatro reforçam segurança para clássico Corinthians x Santos

Após disputar dois clássicos na casa dos adversários, contra São Paulo e Palmeiras, o Corinthians recebe o Santos nesta quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão 2025. A expectativa é de que 46 mil corintianos estejam presentes para conferir a partida. Como parte do público deve utilizar as linhas de metrô e trem para chegar até a Estação Corinthians-Itaquera, a mais próxima do estádio, as concessionárias ViaMobilidade e ViaQuatro reforçarão as equipes de atendimento e segurança nas estações de transferência.

Atendimento nas estações de trem e metrô

Equipes de atendimento e segurança vão orientar o fluxo de torcedores nas estações de transferência Palmeiras-Barra Funda, Osasco, Presidente Altino e Pinheiros, das linhas de trens metropolitanos 8-Diamante e 9-Esmeralda. Nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô também haverá reforço do efetivo de agentes nas estações Luz, República, Paulista, Pinheiros, São Paulo-Morumbi, Chácara Klabin e Santa Cruz.

Agentes da equipe tática das duas concessionárias estarão de prontidão caso haja necessidade. A mesma estratégia vale após o término da partida, a partir das 23h35, com os torcedores que utilizarão o sistema metroferroviário no trajeto de volta às suas casas.

