Corinthians leva vantagem sobre o Santos em clássico decisivo pelo Paulistão

Na noite desta quarta-feira, 12 de fevereiro, às 21h35, a Neo Química Arena será palco de um embate entre Corinthians e Santos, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. Este confronto é marcado por uma disparidade nas situações atuais das equipes: enquanto o Timão já garantiu sua classificação para a fase de mata-mata, o Peixe ainda luta para assegurar sua posição entre os classificados para as quartas de final.

O retrospecto recente em confrontos diretos dentro da Neo Química Arena favorece o Corinthians. Nos últimos 15 jogos realizados nesse estádio, o Timão conquistou oito vitórias, resultando em seis empates e apenas uma vitória do Santos. A única vitória do Alvinegro Praiano na arena aconteceu na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2022, quando venceu por 2 a 1.

Um dos duelos mais significativos deste histórico ocorreu na Copa do Brasil de 2022, onde o Corinthians venceu o Santos por 4 a 0 no jogo de ida, assegurando praticamente sua vaga na próxima fase. No retorno, o Santos conseguiu uma vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas isso não foi suficiente para reverter a situação e eliminar o rival.

Momento das equipes no Paulistão

No último domingo, dia 9 de fevereiro, o Corinthians demonstrou sua força ao derrotar o São Bernardo por 2 a 0 em casa, consolidando sua classificação antecipada no torneio estadual. Com 22 pontos acumulados até o momento, o clube do Parque São Jorge possui a melhor campanha geral na competição.

Por outro lado, o Santos vem lidando com desafios após empatar duas vezes consecutivas. O último empate foi contra o Novorizontino e marcou a estreia como titular de Neymar em sua segunda passagem pelo clube. Apesar da boa atuação de Gabriel Brazão, a equipe não conseguiu marcar e atualmente ocupa a terceira posição do grupo B, ficando atrás de Guarani e Portuguesa e fora da zona de classificação.

Com essas circunstâncias em mente, o clássico promete ser um evento eletrizante e decisivo para ambos os lados.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.