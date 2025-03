ViaMobilidade adota medidas para coibir roubos de fios elétricos na Linha 5-Lilás 

A ViaMobilidade acaba de concluir um plano de ação que abrange 82 melhorias para coibir os furtos de cabos de energia elétrica na região do Horto do Ipê, localizada entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo, da Linha 5-Lilás. A concessionária investiu R$ 2,3 milhões em iniciativas como o mapeamento dos pontos vulneráveis, instalação de cercas altas, implantação de câmeras de segurança analíticas, entre outras, para evitar o furto da fiação que pode comprometer a operação e causar atraso ou interrupção da circulação de trens em alguns trechos.

A região do Horto do Ipê foi escolhida devido ao fato de ser uma área extensa, no nível da rua, com densa vegetação e inabitada em grande parte do seu entorno, o que facilita a ação de criminosos. Também como parte do plano de ação, agentes de atendimento e segurança (AASs) da concessionária tiveram reciclagem no treinamento e passaram a fazer mais frequentemente inspeções com motocicletas entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo, com reforço de rondas 24h. Além disso, a concessionária conta com o apoio da Polícia Militar. Desde o início da implantação dessas medidas, há nove meses, as ocorrências de furtos de fiação no trecho caíram de sete para zero.

“A segurança de nossos clientes e operação é algo inegociável e a concessionária não mede esforços para coibir qualquer tipo de delito em nossas instalações. Essas medidas foram pensadas para aumentar a eficiência dos serviços prestados pela concessionária, com a circulação plena dos trens”, ressalta Antonio Marcio Barros Silva, diretor da ViaMobilidade – Linhas 5 e 17.

O furto de fios e cabos do sistema metroferroviário é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, podendo levar os autores a condenações de reclusão e multa.