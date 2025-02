Nove em cada dez passageiros aprovam operação das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô 

A ViaQuatro e a ViaMobilidade – Linha 5 e 17, concessionárias responsáveis pela operação das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô respectivamente, divulgaram os resultados da Pesquisa de Qualidade e Satisfação do 2° semestre de 2024. As duas linhas mantiveram alto índice de aprovação, com 93% e 89%, respectivamente. Destaque para a Linha 5-Lilás, que apresentou aumento de seis pontos percentuais (pp) em relação à pesquisa anterior realizada em abril, atingindo a melhor avaliação desde o início da concessão.

“Alcançar a aprovação de nove em cada dez clientes é um reconhecimento valioso do nosso trabalho diário. Esse resultado reflete nosso empenho em oferecer um transporte público que priorize conforto, eficiência e segurança, atendendo às necessidades de quem confia nas nossas linhas para seu dia a dia. A melhora significativa da Linha 5-Lilás é fruto do investimento que realizamos neste ano, tanto em infraestrutura como em serviços”, afirma Antonio Marcio Barros Silva, diretor das duas concessionárias.

O estudo, com indicadores validados por um verificador independente e pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), vinculada à Secretaria de Estado de Parcerias em Investimentos (SPI), coletou respostas de 1.002 passageiros na Linha 4-Amarela e de 1.019 na Linha 5-Lilás entre os dias 14 e 20 de outubro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pp.

Quesitos com maior evolução

Na Linha 4-Amarela, os atributos que mais tiveram aumento em relação ao ciclo de abril foram atendimento ao usuário (+2,5pp) e informação ao passageiro (+1,8pp). No quesito confiabilidade, o indicador temperatura ambiente nos trens e nas estações teve um aumento de 6pp. Em atendimento, a presença de funcionários para atendimento ao cliente em caso de necessidade subiu 7pp.

Na Linha 5-Lilás, quase todos os atributos apresentaram melhora em relação ao mais recente ciclo. Tiveram maior destaque segurança pública (+14,2pp), informação ao cliente (+7,8pp), segurança operacional (+7,2pp) e acessibilidade (+6,2pp).

Entre os principais indicadores que compõem os atributos, destacam-se: quantidade de bloqueios para entrar ou sair (+17pp) e quantidade de paradas dos trens durante a viagem (+16pp), ambos compondo o atributo confiabilidade, e ação das concessionárias para evitar tumulto de torcedores de futebol e gangues (+21pp), que faz parte do quesito segurança pública.