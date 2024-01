Viaduto Independência, em São Caetano, ficará interditado entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro

O Viaduto Independência, em São Caetano do Sul, estará interditado entre 31 de janeiro e 25 de fevereiro. O bloqueio integra o cronograma das obras do Novo Viaduto Independência, que deverão ser finalizadas no fim deste semestre.

Para orientar os motoristas durante o período de interdição, a Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) instalou 74 placas indicativas de rotas alternativas nas proximidades do viaduto, estrategicamente posicionadas ao longo das vias principais, como a Avenida Goiás, Avenida Guido Aliberti, Avenida dos Estados e o Complexo Viário Prefeito Luiz Tortorello.

ROTAS ALTERNATIVAS

Santo André → São Caetano (via Avenida do Estado): utilizar a Avenida Conde Francisco Matarazzo até o Viaduto dos Autonomistas;

Santo André → São Caetano (via Avenida Dom Pedro II): continuar pela Avenida Goiás até o final, virar à direita na Avenida Guido Aliberti e seguir até o Complexo Prefeito Luiz Tortorello;

São Bernardo → São Caetano: manter na Avenida Guido Aliberti;

São Paulo → São Caetano: utilizar o Complexo Prefeito Luiz Tortorello para acesso à Avenida Guido Aliberti.

No período de interdição serão realizados os seguintes serviços:

– Montagem do cimbramento, estrutura metálica de suporte para os pórticos laterais;

– Macaqueamento – técnica utilizada na engenharia civil para suportar temporariamente uma estrutura utilizando de macacos hidráulicos ou outros dispositivos de elevação;

– Içamento e solda das peças superiores do viaduto;

– Soldagem dos pórticos – estruturas com vigas principais que suportam a carga a ser movimentada, com pernas apoiadas sobre cabeceiras verticais;

– Tratamento das juntas;

– Retoques e pintura.

Inaugurado em 1973, o Viaduto Independência é uma das vias de maior tráfego de São Caetano, ligando a cidade à Capital.

O Novo Viaduto Independência integra o programa Avança São Caetano, que abrange 97 obras e um investimento total previsto de R$ 713 milhões.