Viação União Santa Cruz renova frota com 18 ônibus rodoviários Marcopolo

A Viação União Santa Cruz, com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, renovou a sua frota com 18 novos ônibus rodoviários Marcopolo. Os veículos, dos modelos Paradiso G8 1800 DD, Paradiso G8 1200 e Viaggio 800 serão utilizados em linhas regulares no estado e em viagens de turismo.

“Poder fornecer novos veículos para a Viação União Santa Cruz nos incentiva a continuar investindo no fortalecimento do relacionamento com os clientes, sempre atentos para proporcionar mais eficiência e rentabilidade em suas atividades”, destaca Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo.

A modernização da gestão da Viação União Santa Cruz trouxe indicadores de desempenho que aprimoram o controle da frota e guiam decisões estratégicas, como a aquisição de 18 novos veículos, quatro em produção e quatro modelos projetados. Com uma frota majoritariamente Marcopolo, a empresa destaca o excelente custo-benefício dos veículos.

Os novos ônibus têm diferentes configurações e tamanhos, mas todos são equipados com sistema de ar-condicionado, poltronas semileito, com tomadas USB reversível, porta-copos, sistema de áudio e vídeo e monitores. São quatro Paradiso G8 1800 DD, quatro Paradiso G8 1200 e 10 Viaggio 800.

Os veículos possuem ainda parede de separação total, cortinas, porta-pacotes, itinerário eletrônico, bagageiro e preparação para sistema de entretenimento.

Viação União Santa Cruz

A Viação União Santa Cruz iniciou suas operações no Rio Grande do Sul em 1958 e, ao longo de mais de seis décadas, expandiu-se por meio da fusão com outras empresas de transporte, incorporando as famílias Schuh, Frantz, Cunha, Dellazen e Wink em seu conselho administrativo. Hoje, a empresa está em pleno desenvolvimento, explorando novos campos de atuação, como o fretamento contínuo e o turismo.