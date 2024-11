Via Streaming – Dica da Semana: “Clube dos Vândalos”

A década de 1960 foi marcada pelos movimentos de contracultura, que tinham como essência a negação dos padrões impostos pela sociedade conservadora da época. Nos Estados Unidos, alguns grupos, como os hippies, se tornaram símbolo desse movimento, que deu origem a importantes manifestações artísticas e culturais. Além deles, os grupos de motoqueiros são outras figuras que ainda permeiam o imaginário popular quando o assunto é rebeldia. E é justamente sobre eles que fala o filme “Clube dos Vândalos”, lançado em 2023 e dirigido por Jeff Nicholas. O longa está disponível na Apple TV, na Amazon Prime Video, no YouTube e no Google Play Filmes.

“Clube dos Vândalos” é baseado no livro fotográfico de Danny Lyon, um marco da contracultura estadunidense que registrou a ascensão de um grupo de motociclistas fora-da-lei no centro-oeste norte-americano dos anos 1960. Apesar de ter uma premissa bastante masculina, o filme é contado através da perspectiva de Kathy (Jodie Comer) uma garota de 19 anos que teve uma paixão avassaladora por um dos integrantes do grupo, o charmoso Benny (Austin Butler), ao encontrá-lo em um bar em Chicago. Os dois se casam cinco semanas depois e a vida da personagem muda completamente.

Benny é o melhor amigo de Johnny Davis (Tom Hardy), o líder do grupo de motoqueiros. A ideia inicial do personagem era unir pessoas que compartilhasse da mesma paixão por motos, criando uma comunidade unida que fosse capaz de dar um propósito de vida para ele e seus companheiros, todos trajados com a mesma jaqueta. Porém, conforme os anos vão passando e o grupo vai crescendo, rapidamente os motoqueiros se transformam em uma perigosa gangue que vai se desvirtuar do seu propósito inicial. Um dos pontos de destaque do longa é a sua trilha sonora, composta por clássicos do rock lançados nessa época.