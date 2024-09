VH & Alexandre, dupla sertaneja, disponibilizam novo álbum com participações especiais

Apadrinhados por Hugo & Guilherme, a dupla sertaneja VH & Alexandre ocupa o meio artístico desde 2017. De lá pra cá, acumula grandes sucessos como “Ainda Bem”, “Cê Não Vale Nada” e “Tô Namorando”. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, os goianos lançam “Parada Obrigatória, Vol. 1”, primeiro projeto em parceria com a Som Livre.

” O projeto Parado Obrigatória é muito especial para nós. Este é o nosso segundo DVD, e sentimos que ele é o que mais retrata a nossa verdade, a nossa essência. Ficamos dias no estúdio enfrentando o desafio de criar um repertório que nos agradasse, que não soasse como algo “lado B” para as pessoas, mas que também fosse conhecido por todos. O maior desafio foi gravar músicas que ainda não tinham sido registradas, pois, hoje em dia, está muito difícil encontrar algo inédito; a maioria das músicas são regravações. “Parada Obrigatória” é boteco, serviço e moda”, comenta Alexandre.

O projeto marca o primeiro lançamento de VH & Alexandre com a gravadora e conta com 14 faixas, tendo foco em “Intimidade à Dois”, com Murilo Huff como co-intérprete. Huff também assina mais duas faixas em parceria com, Hugo & Guilherme e Maiara (da dupla Maiara & Maraisa) sendo elas o pout-pourri “Assino com X / Vivendo de Passado (Me Voy a Quitar de em Medio) / Jogo do Amor” e “Risca Faca/Treme Treme”. Parte do repertório inclui músicas internacionais que visam conquistar o público sertanejo.

O álbum ainda conta com a gravação Full Concert, que será disponibilizada no Youtube e trará toda a energia de descontração e envolvimento com o público presente.