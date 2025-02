Vestibular em polos da UniCEU abre inscrições para diversos cursos

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) anunciou a abertura das inscrições para uma variedade de cursos gratuitos nas áreas de negócios, computação e licenciatura. Os interessados têm até o dia 7 de abril para se inscrever online nos 52 polos da rede UniCEU, que estão situados nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura de São Paulo.

Os cursos serão ministrados na modalidade a distância, com a previsão de encontros presenciais nos polos ao longo do período acadêmico. Essas interações presenciais serão destinadas a atividades práticas e avaliações, conforme estipulado no projeto pedagógico de cada curso.

Entre as opções disponíveis estão:

Tecnologia em Processos Gerenciais – Duração de 3 anos

– Duração de 3 anos Bacharel em Administração – Duração de 4 anos

– Duração de 4 anos Bacharel em Engenharia de Produção – Duração de 4 anos

Para mais informações sobre os polos específicos de cada curso e o número de vagas disponíveis por área, é recomendável consultar o edital completo. O acesso ao edital e detalhes sobre o processo seletivo podem ser obtidos clicando aqui.

Sobre a Rede UniCEU, esta rede é composta por 52 Polos de Apoio Presencial localizados nos CEUs, com o objetivo de oferecer cursos gratuitos e de qualidade em diversas áreas do conhecimento. A iniciativa visa aumentar o acesso ao ensino superior, proporcionando oportunidades educacionais valiosas para a população.