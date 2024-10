Univesp é a maior universidade pública do Brasil em número de alunos de graduação

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) passou a liderar o ranking das 40 maiores instituições públicas de ensino superior do país em número de alunos de graduação. O ranking considera os dados de 2023, quando a instituição registrava um total de 67.042 matriculados. Neste ano de 2024, já são mais de 80 mil. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e tabulados pela Consultoria Hoper Educação.

As universidades estaduais paulistas com cursos presenciais também estão entre as maiores do país nesse levantamento. A Universidade de São Paulo (USP), com 62.874 alunos em 2023, ocupa a segunda posição. Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparece em 8º lugar, com 35.575 matrículas no ano passado. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocupa o 31º lugar, com 19.299.

As quatro universidades estaduais são vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SCTI). Agora considerada a maior universidade pública do Brasil, a Univesp se destaca por estar cumprindo a missão de democratizar o acesso à educação superior, pautando-se fortemente pelo quesito da qualidade. Oferece 9 cursos on-line, além de um de pós-graduação, para quem deseja avançar na carreira profissional ou mudar de área de atuação.

“Ampliar o atendimento sempre visando a excelência é um dos nossos objetivos relacionados à Univesp e às demais universidades estaduais. Ficamos muito honrados por atingir essa marca, que demonstra que São Paulo se esforça para oferecer educação pública gratuita de qualidade, em nível superior, para um público amplo”, afirma o secretário da SCTI, Vahan Agopyan. Em 2023, o investimento na Univesp foi de R$ 154 milhões. Neste ano, a previsão é de R$ 160 milhões.

As inscrições para o próximo vestibular da Univesp serão abertas em fevereiro de 2025. Neste ano de 2024, a universidade recebeu 80 mil inscrições. Foram ofertadas 23.322 vagas, e os novos alunos iniciaram o curso em julho. As turmas estão distribuídas em 425 polos, de 371 municípios, na capital, no interior e no litoral do estado de São Paulo.