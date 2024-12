Verstappen critica Russell novamente e inglês revela ter sido ameaçado pelo campeão

Na quinta-feira, a tensão entre Max Verstappen e George Russell ganhou novos contornos, em meio aos preparativos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. O piloto holandês, tetracampeão mundial, voltou a criticar Russell por sua conduta durante a reunião com os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), após o Grande Prêmio do Catar. O episódio culminou na punição de Verstappen, que perdeu a pole position para a corrida seguinte.

Verstappen reafirmou suas críticas ao piloto da Mercedes, expressando frustração pela postura do rival na reunião. “Não me arrependo de nada do que disse. Na verdade, sabendo o resultado da corrida, talvez eu tivesse falado ainda mais”, declarou Verstappen, aludindo à vitória conquistada posteriormente. Ele enfatizou sua desaprovação quanto ao comportamento de Russell, descrevendo-o como inaceitável entre colegas que compartilham tanto dentro quanto fora das pistas.

Por sua vez, George Russell não tardou em responder às acusações. Segundo o britânico, durante o GP do Catar, Verstappen teria ameaçado-o explicitamente, alegando que iria causar um acidente propositalmente. “É irônico ouvir críticas sobre integridade quando ele mesmo disse que colocaria minha cabeça contra a parede”, afirmou Russell. Ele ainda acusou Verstappen de intimidar outros pilotos e de não saber lidar com adversidades.

Russell relembrou situações passadas em que, segundo ele, Verstappen reagiu mal sob pressão, citando eventos ocorridos nos GPs de Jeddah e Brasil em 2021, além de Budapeste no início deste ano. Para Russell, algumas das manobras do holandês extrapolam a agressividade saudável das corridas e se tornam perigosas.

O britânico também criticou a atitude de Verstappen fora das pistas. “Conheço Max há muitos anos e sempre houve respeito mútuo. Contudo, parece que ele se considera acima da lei devido aos seus títulos na Fórmula 1. Não acho isso justo”, concluiu Russell.

A troca de farpas entre os dois pilotos adiciona um elemento de tensão adicional ao já competitivo cenário da Fórmula 1 nesta reta final da temporada. As divergências entre Verstappen e Russell prometem manter acesa a rivalidade nas pistas e fora delas.