Veritá inaugura primeira unidade no ABC

A Veritá, franquia catarinense de alimentos saudáveis, acaba de inaugurar em Santo André a sua primeira unidade no ABC, sendo a terceira loja no Estado de São Paulo. Com investimento aproximado na casa dos R$ 700 mil e 10 empregos gerados, a marca abriu as portas na última semana em loja localizada na Praça Presidente Kennedy, 78, na Vila Bastos.

A marca tem especialidade na oferta de alimentos sem glúten e sem lactose. Em seus produtos, que vão desde “pão sem queijo” a brownies, a franquia substitui as farinhas sem glúten refinadas por tubérculos de baixo índice glicêmico, sementes nutritivas, gorduras boas e proteínas saudáveis. Tudo isso com toque de temperos e especiarias para garantir compostos bioativos, antioxidantes e anti-inflamatórios. Com embalagens totalmente atóxicas, que evitam a contaminação por glúten na distribuição do produto, a marca também se preocupa em ser uma opção segura para celíacos e para alérgicos à proteína do leite.

De acordo com a sócia e proprietária da unidade de Santo André, Angélica Gardini Pina, a marca contribui para que os munícipes tenham uma alimentação mais saudável. “Eu me apaixonei pela Veritá na primeira colherada, além do propósito da marca, de trazer produtos sem glúten e sem leite. Sou empreendedora da área da saúde e vi na Veritá uma oportunidade de trazer mais saúde para a cidade também por meio da alimentação. Sou andreense e acredito no potencial daqui. Poder proporcionar uma loja com uma qualidade de produto tão boa é uma forma de demonstrar o meu apreço pela cidade”, disse Angélica.

Esta é a 11ª loja da franquia no Brasil, que teve início em Santa Catarina, sendo a primeira unidade no ABC. Atualmente, a marca conta com unidades em Florianópolis (SC), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo e Campinas, além da loja andreense. A marca planeja também inaugurar novas unidades em Curitiba e Ponta Grossa, ambas no Paraná.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, a chegada da rede na cidade está alinhada ao levantamento feito pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que indica que Santo André está entre as 10 cidades do Brasil que mais atraem novas franquias.

“Na esteira de muitos investimentos e marcas que chegaram na cidade nos últimos meses, Santo André ganha mais uma importante franquia de alimentação saudável. Além dos investimentos e das novas vagas de emprego gerados, a cidade ganha ao contar com uma marca que preza pela saúde, bem estar e atenta às pessoas que têm restrições alimentares”, afirmou Banzato.