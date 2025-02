Vereador solicita fiscalização contra vandalismo a árvores em São Caetano

O vereador Edison Parra (Podemos) apresentou uma indicação solicitando maior fiscalização na Rua Pellegrino Bernardo, próximo ao Parque Linear Kennedy, no bairro Olímpico. A proposta visa combater os frequentes casos de vandalismo contra as árvores da região, que têm sofrido cortes e danos repetidamente.

Importância da preservação ambiental

Em sua justificativa, Edison Parra ressaltou a relevância das árvores para a melhoria da qualidade de vida da população. “As árvores desempenham um papel crucial na purificação do ar, na redução da temperatura e na valorização do ambiente urbano. Os atos de vandalismo, além de prejudicarem o meio ambiente, afetam a estética da cidade e o bem-estar dos moradores”, afirmou.

O vereador também enfatizou a responsabilidade do poder público na preservação desses espaços. “A preservação das árvores é um compromisso de todos, e é essencial que a administração pública aja de forma proativa para garantir que essas áreas sejam respeitadas e valorizadas, com a participação da comunidade para promover ações educativas e preventivas, visando à proteção do patrimônio ambiental da cidade”, complementou.

Medidas para coibir o vandalismo

Na indicação, Edison Parra sugeriu a implementação de medidas eficazes para coibir o vandalismo, como campanhas de conscientização sobre a importância das árvores urbanas, envolvendo a comunidade e as escolas locais, além da intensificação da presença de agentes de fiscalização nas áreas mais afetadas. “O objetivo é prevenir novos danos e identificar os responsáveis pelos atos já cometidos”, finalizou Edison Parra.