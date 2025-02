Vereador parabeniza ACISCS pela inauguração da unidade do Sebrae Aqui em São Caetano

O vereador Edison Parra (Podemos) protocolou voto de congratulações à Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS) pela criação do espaço Sebrae Aqui em sua sede. O novo ambiente, inaugurado em 11 de fevereiro, tem como objetivo oferecer serviços especializados e suporte aos empreendedores da cidade, fortalecendo o ecossistema de negócios locais.

Em seu requerimento, o parlamentar destacou a importância dessa iniciativa para o município. “A criação desse espaço representa um avanço significativo para o fortalecimento do empreendedorismo local, oferecendo aos empresários e comerciantes do município soluções inovadoras, consultorias especializadas e suporte para o desenvolvimento dos seus negócios”, afirmou Edison Parra.

O vereador também ressaltou o papel fundamental da Associação Comercial no fomento ao empreendedorismo em São Caetano do Sul. “Este marco demonstra a visão empreendedora e o empenho da ACISCS em proporcionar aos empreendedores da nossa cidade um ambiente mais próspero e favorável aos negócios, contribuindo diretamente para o progresso de São Caetano do Sul”, frisou.

O Sebrae Aqui promove ações como o Empreenda Rápido, programas vocacionais, Projeto Setor Segmento, Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e Empretec, entre outras iniciativas. “Reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da nossa comunidade, apoiando iniciativas que promovam o empreendedorismo e o progresso de São Caetano do Sul”, concluiu Edison Parra.