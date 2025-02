Vereador propõe mudança de nome da GCM e reforço na segurança de São Caetano

O vereador Gilberto Costa (PP) protocolou uma indicação à Prefeitura de São Caetano do Sul propondo a regulamentação da legislação vigente e a alteração do nome da Guarda Civil Municipal (GCM) para “Polícia Municipal de São Caetano do Sul”. A proposta está alinhada com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a competência dos municípios para autorizar que guardas civis atuem em ações de segurança urbana.

Para Gilberto Costa, a mudança trará mais autonomia e reconhecimento ao trabalho da GCM. “A nova denominação amplia as atribuições e responsabilidades da nossa Guarda, valorizando o seu papel estratégico na segurança pública. Esse reconhecimento é essencial para fortalecer a atuação da corporação no combate à criminalidade”, destacou o vereador na justificativa da indicação.

O parlamentar ressaltou que, com base na decisão do STF, as Guardas Civis Municipais podem realizar rondas ostensivas e armadas, ampliando sua atuação preventiva e repressiva. “Com o poder de polícia, a GCM poderá agir de forma mais eficiente e assertiva, oferecendo maior proteção à população”, explicou.

Além da mudança de nome, a proposta visa fortalecer a integração entre a GCM e outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, promovendo ações coordenadas no combate a crimes. “A presença da Polícia Municipal nas ruas garantirá uma abordagem mais próxima aos cidadãos, maior respaldo legal e operacional para atuar em prol da comunidade”, concluiu Gilberto Costa.