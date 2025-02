Vereador Matheus Brizotto busca investimentos para Ribeirão Pires em reunião na Alesp

Nesta semana, o vereador Matheus Brizotto esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para um encontro com o deputado estadual Thiago Auricchio. A reunião teve como objetivo fortalecer a parceria entre os poderes Legislativo Municipal e Estadual e articular novos investimentos para Ribeirão Pires. O encontro também contou com a presença de Nono Nardelli, presidente do PL de Ribeirão Pires, reforçando a importância do alinhamento político para o desenvolvimento da cidade.

“Nosso município já avançou muito, e essa união é fundamental para garantir ainda mais conquistas para a cidade. Seguimos trabalhando para levar mais recursos e oportunidades para Ribeirão Pires”, destacou Matheus.

Em seu primeiro mandato e como o vereador mais jovem da Câmara, Matheus reafirmou seu compromisso em dialogar com lideranças para buscar investimentos e impulsionar o desenvolvimento do município.