Alesp inicia ano legislativo com destaque para atuação de Thiago Auricchio

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou nesta segunda-feira (3) a Sessão Inaugural do ano legislativo de 2025, marcando a retomada dos trabalhos da 20ª Legislatura. O evento foi presidido pelo deputado André do Prado e contou com a leitura da mensagem oficial do governador Tarcísio de Freitas, feita pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima.

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o deputado estadual Thiago Auricchio teve papel de destaque na abertura dos trabalhos parlamentares. Durante a sessão, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e a construção de políticas públicas que promovam mais segurança, dignidade e oportunidades.

“Iniciamos mais um ano com a certeza de que podemos avançar ainda mais para transformar São Paulo em um Estado mais justo e inclusivo. Estou determinado a trabalhar com dedicação para garantir projetos e leis que façam a diferença na vida das pessoas, sempre com diálogo e responsabilidade”, afirmou Auricchio.

Compromisso com a defesa das mulheres

O deputado destacou também a importância do trabalho conjunto com o governo estadual e demais parlamentares para enfrentar os desafios do ano. “A CCJR segue sendo um espaço fundamental para garantir que todas as propostas tenham a devida análise jurídica e estejam em conformidade com o melhor interesse da população”, acrescentou.

A defesa das mulheres continuará sendo uma das principais bandeiras de Thiago Auricchio, que já protagonizou importantes avanços legislativos em prol dessa causa.

Com o início do novo ano legislativo, o parlamentar reforça seu compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade e dedicação para transformar São Paulo em um Estado mais justo e inclusivo.