Thiago Auricchio impulsiona aprovação de mais de 200 leis em São Paulo

Em 2024, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) registrou um ano histórico, com a aprovação de mais de 200 projetos que foram transformados em lei, abrangendo áreas essenciais como Saúde, Educação, Segurança Pública e Meio Ambiente.

Grande parte desse sucesso deve-se à atuação decisiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), presidida pelo deputado Thiago Auricchio, e ao trabalho do parlamentar como coordenador de projetos na Casa, função que organiza a pauta de votação das sessões plenárias.

O papel da CCJR na aprovação das leis

A CCJR desempenhou um papel central na análise de constitucionalidade e legalidade dos projetos, garantindo que as propostas avançassem com segurança jurídica e respeito às normas legislativas. Sob a liderança de Thiago Auricchio, a comissão assegurou agilidade e eficiência nos processos, contribuindo diretamente para que tantas iniciativas importantes fossem aprovadas em 2024.

“Foi um ano de muitas realizações e debates importantes nesta Casa. Nosso trabalho à frente da CCJR foi pautado pela responsabilidade e pelo compromisso de garantir que cada projeto aprovado tivesse impacto positivo na vida dos paulistas. Encerramos o ano com a aprovação de um orçamento histórico para 2025, que permitirá um poder de investimento sem precedentes para o nosso estado”, destacou Thiago Auricchio.

A celebração do presidente da Assembleia

O presidente da Assembleia, deputado André do Prado, também celebrou o trabalho realizado: “Tivemos um ano marcado pelo debate de grandes projetos tanto do Executivo quanto do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e do Tribunal de Contas. Fechamos com chave de ouro, aprovando um orçamento para 2025 que será o maior da história do estado, com um poder de investimento que nunca foi visto em São Paulo.”

A liderança de Thiago Auricchio na CCJR e como coordenador de projetos reafirma o compromisso da Alesp com o progresso de São Paulo, pavimentando o caminho para novas conquistas no ano.