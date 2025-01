Bancada do ABC na Alesp gasta R$ 2,5 milhões em cotas parlamentares

A bancada do ABC na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), composta por oito deputados estaduais, reportou um uso total de R$ 2,5 milhões em cotas parlamentares entre janeiro e novembro de 2024, conforme dados fornecidos pelo próprio Parlamento. Os parlamentares Teonilio Barba e Rômulo Fernandes, ambos do PT, juntamente com Atila Jacomussi (União Brasil), lideram a lista de gastos, cada um ultrapassando a marca de R$ 400 mil.

Uso das cotas parlamentares

Em contraste, a deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) foi a que menos utilizou os recursos disponíveis, registrando despesas de apenas R$ 59,5 mil durante o mesmo período.

Os auxílios utilizados pelos deputados incluem as chamadas cotas para encargos gerais de gabinete e auxílio-hospedagem. Cada deputado estadual tem direito a uma quantia equivalente a 1.250 Ufesps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), que em 2023 foi avaliada em R$ 35,36. Com isso, o limite mensal para gastos foi estabelecido em R$ 44,2 mil.

Deputados do ABC lideram os gastos

Teonilio Barba é o deputado que mais consumiu esses auxílios na região do ABC, totalizando R$ 447,5 mil. Suas principais despesas incluem locação de bens e imóveis (R$ 132,2 mil), serviços técnicos relacionados a consultorias e pesquisas (R$ 110 mil) e cópias e reprodução de documentos (R$ 83,8 mil). De acordo com sua assessoria, os gastos estão dentro dos limites legais estabelecidos.

Rômulo Fernandes ocupa a segunda posição no ranking de despesas no ABC, com um total de R$ 438,5 mil gastos entre janeiro e novembro, representando 91,1% da cota disponível. Entre suas principais despesas estão materiais e serviços gráficos (R$ 106,8 mil), locação de imóveis (R$ 95,7 mil) e divulgação de suas atividades (R$ 83,1 mil). Sua assessoria destacou que todos os gastos visam garantir a representação adequada do mandato.

Atila Jacomussi, também oriundo de Mauá, figura em terceiro lugar na lista dos deputados que mais oneram os cofres públicos da região. O parlamentar teve despesas totais de R$ 427,6 mil ao longo dos 11 meses analisados, o que corresponde a 87,95% do limite permitido. Suas maiores despesas foram com locação de bens e imóveis (R$ 122,9 mil) e aluguel de veículo (R$ 89,3 mil). Durante sua campanha para a Prefeitura de Mauá – que culminou em derrota no segundo turno – Atila utilizou uma média mensal de R$ 29,6 mil em recursos públicos nos meses de agosto a outubro; fora desse período eleitoral, essa média aumentou para R$ 42,3 mil. A assessoria do parlamentar não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Outros deputados que compõem a lista de maiores gastos com auxílios na Assembleia incluem Thiago Auricchio (PL), com R$ 391,7 mil; Luiz Fernando Teixeira (PT), com R$ 351,2 mil; Ediane Maria (PSol), com R$ 258,3 mil; e Carla Morando (PSDB), com R$ 193,5 mil.

Além disso, é importante destacar que a partir de fevereiro os salários brutos dos deputados estaduais serão elevados para R$ 34.774,64. Com essa mudança salarial, os parlamentares terão remunerações superiores às do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), cujo contracheque é de R$ 34.572,89. Este será o quarto aumento nos vencimentos dos deputados em um período de dois anos.